دفاع مدني الفجيرة ينجح في السيطرة على حريق سوق الجمعة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

نجح الدفاع المدني بالفجيرة من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم في سوق الجمعة الذي أتى على 4 محلات، حيث تم التعامل مع الحادث في وقت قياسي بإخماده والقيام بعمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعاله مرة اخرى.

وصرح العميد علي عبيد الطنيجي مدير عام الدفاع المدني بالفجيرة لـ "البيان" أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 4:42 صباحا يفيد بنشوب حريق في سوق الجمعة بالفجيرة، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء وفرق من الدفاع المدني بالفجيرة بالتعاون مع مركزي المنامة وكدرة للقيام بالسيطرة على الحريق ، لافتا الى سرعة الاستجابة للبلاغ حيث تحرك مركز مسافي خلال 5 دقائق لموقع الحادث ، وعليه تمت محاصرة الحريق ومنع امتداده لباقي المحلات الاخرى ، حيث تم تامين المكان الذي يضم مواد قابلة للاشتعال من محلات المنسوجات والسجاد والاثاث، حيث تم بنجاح اخماد الحريق الذي اسفر عن خسائر مادية دون وجود اية اصابات .

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