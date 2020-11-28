موظف طلاء يطالب جهة عملة وشركة تأمين بدفع مبلغ 500 ألف درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

طالب موظف لدى إحدى الشركات العاملة في مجال الطلاء، بإلزام جهة عملة وشركة تأمين، بدفع مبلغ 500 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء إصابة تعرض لها خلال أدائه مهام عملة الوظيفية.

وقال شارحاً دعواه بأن جهة عمله تسببت له في حادث خلال تأدية مهامه وأنه لم يتم الاتصال بالشرطة بل قام موظف في الشركة بنقله إلى المستشفى حتى يتم إخفاء الواقعة، مشيراً إلى أن الموظف المسؤول عن الموارد البشرية لدى الشركة طلب منه، أن لا يبدي بمعلومات حول الحادث، وأن يقرر بأن الإصابة التي تعرض لها نشأت عن خطئه الشخصي وإلا سيتم إنهاء خدمته لدى الشركة.

وأكد الموظف أن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود عجز لديه بواقع 40% إثر إصابته بعاهة مستديمة بالإصابة بكسر في العمود الفقري، من الممكن أن تعجزه عن العمل بشكل طبيعي حال كونه في مقتبل العمر إذ يبلغ 23 سنة عمرية، وبين أن إصابته وقعت أثناء أداء عمله وأنه أدخل على إثرها إحدى المستشفيات والتي أثبتت إصابته وأنه يحتاج نتيجتها لأدوية مدى الحياة، وأن الإصابة نشأت نتيجة خطأ المسؤول عن تشغيل أحد آلات الطلاء بالشركة وأن الشركة يجب أن تسأل عن خطئه.

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