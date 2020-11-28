16 شخصاً من أسرة واحدة يتقدمون ببلاغات ضد زوج ابنتهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تقدم 16 شخصاً من أسرة واحده، بدعوى ضد زوج ابنتهم، يتهمونه فيها بشتمهم وشتم ابنتهم (زوجة المتهم) بألفاظ خادشه للاعتبار، عبر حسابات إلكترونية تم إنشاؤها على برنامج التواصل الاجتماعي "سناب شات".

وأشار تقرير البحث والتحريات المرفق بالأوراق القضية إلى أنه تعذر التوصل إلى بيانات أصحاب الحسابات، بسبب وجود خوادم شركات "سناب شات" خارج الدولة.

وبسؤال هيئة المحكمة الابتدائية، للمتهم عن التهم المنسوبة إليه أنكرها، وقدم المحامي حاجي البلوشي الحاضر مع المتهم، مذكرة دفع فيها بانتفاء أركان الجريمة في حق موكلة بركنيها المادي والمعنوي، مضيفاً "بأن تقرير البحث والتحري جاء مخالفاً لادعاءات الشاكين، حيث لم يثبت التقرير بأن الحسابات الالكترونية تعود ملكيتها لموكلي".

وأكد المحامي حاجي في مرافعة على براءة موكلة من كافة الاتهامات المنسوبة إليه، كونه اعتصم في كافة مراحل التحقيقات أمام الشرطة والنيابة العامة وامام الهيئة القضائية، بإنكار جميع التهم المنسوبة، وبعدم ملكيته للحسابات الواردة في ملف الدعوى، مرجعاً السبب في فتح الدعوى إلى وجود خلافات أسرية بين الزوجين، دفعت بذوي الزوجة إلى فتح البلاغ بغية التفريق بين ابنتهم وزوجها (المتهم).

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الأوراق جاءت خالية من الأدلة سوى أقوال الشاكين، والمحكمة لا تطمئن لها، لا سيما وأن تقرير البحث والتحري بين بأنه تعذر التوصل إلى بيانات أصحاب الحسابات، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة الاتهام المنسوب إلى المتهم، وأن الشك يفسر لصالح المتهم.

وعلية قضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه.

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