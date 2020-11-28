شرطة أبوظبي تعيد الخدمات بمركز شرطة المدينة بعد إنجاز هدم أبراج ميناء بلازا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شرطة أبوظبي إعادة تقديم الخدمات للمتعاملين بمركز شرطة المدينة بعد الانتهاء من مهمة هدم أبراج ميناء بلازا.

وكانت شرطة أبوظبي نقلت أعمال وخدمات المركز مؤقتاً إلى مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي بعد تفعيل خطة استمرارية الاعمال بسبب عملية الهدم التي أنجزت بنجاح.

وأكدت اهتمامها بضمان عدم انقطاع تقديم الخدمات والاعمال في إطار حرصها على تقديم أرقى الخدمات للجمهور وإسعادهم وإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة دون تأخير.

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