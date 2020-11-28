طيران شرطة أبوظبي ينقل مصاباً بحادث إلى مدينة شخبوط الطبية

المصدر: البيان الإلكتروني

نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، شخصاً من الجنسية الآسيوية إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج بعد إصابته بإصابات بليغة أثر حادث تدهور على طريق الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة الظفرة.

ووفرت طواقم طائرة الإسعاف الجوي الرعاية الطبية اللازمة ضمن حرصها المستمر على الاهتمام بالمصابين والمرضى وتوفير أحدث المعدات والأجهزة للعناية بهم خلال عمليات نقلهم بالطائرة المروحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز