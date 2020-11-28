النيابة الاتحادية: الحبس وغرامة مليوني درهم عقوبة التحايل على العنوان "البروتوكولي" للشبكة العنكبوتية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

بينت النيابة العامة للدولة اليوم السبت من خلال تغريدة نشرتها على نافذتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" عقوبة التحايل على العنوان "البروتوكولي" للشبكة العنكبوتية بقصد ارتكاب جريمة.

وأوضحت النيابة بأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته، تضمن في بنود مواده، نصوصاً قانونية، حددت كافة الأفعال التي ترتبط بممارسات تعديل والتحايل على العنوان "البروتوكولي" الخاص بالأجهزة الالكترونية المتصلة بشبكة الانترنت، تضمنت حزمة من العقوبات الرادعة، بما يسهم في حفظ حقوق كافة الأطراف.

وقالت إن العنوان "البروتوكولي" للشبكة المعلوماتية هو معرف رقمي يتم تعينه لكل وسيلة تقنية معلومات مشاركة في شبكة معلومات، ويتم استخدامه لأغراض الاتصال.

وأفادت بأنه ووفقاً للمادة رقم 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان "البروتوكولي" للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.

وتأتي هذه التغريدة ضمن جهود النيابة العامة الاتحادية في ترسيخ دورها وجهودها المستمرة في نشر الثقافة القانونية وتعزيز مبادراتها التي تستهدف رفع مستوى الوعي بين كافة أفراد المجتمع.

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