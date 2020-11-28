بلدية دبي تغلق مغسلتين و 7 مقاهي شيشة

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مغسلتين و7 مقاهي شيشة، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك خلال 27 نوفمبر الجاري بعد أن نفذت زيارات تفتيشية على 248 مؤسسة، وتم مخالفة 4 مؤسسات وتوجيه 12 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 90 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 223 مؤسسة.

ويتابع مفتشو بلدية دبي تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الاوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ويحرص مفتشو البلدية من خلال الجولات التفتيشية على التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز