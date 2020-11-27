عامل يقتل زميله طعناً بعد شجار بينهما

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي أمس، شاباً آسيوياً بتهمة قتل زميله في السكن طعناً بسكين، بعد مشاجرة بينهما تخللها سب وتهديد. وأقر المتهم في محضر استدلال الشرطة بواقعة الطعن، وتذرع بأن المجني عيله سبه وحاول طعنه، قبل أن يتوجه هو إلى المطبخ، ويحضر سكيناً سددها في بطن الضحية، مدعياً أنه «لم يكن يقصد قتله». وشهد صديق للمجني عليه في تحقيقات النيابة أن «الأخير» تواصل معه وأخبره بأنه تشاجر مع أحد الأشخاص في منزله، وطلب منه إيصاله إلى منزل شخص آخر في إمارة ثانية، ووافق على ذلك، ونقله بسيارته إلى هناك، حيث كان متعباً ومتعاطياً للمشروبات الكحولية.

وأظهر تقرير الطبيب الشرعي وجود جرح طعني قاتل في بطن المجني عليه وآثار جسدية معاصرة لوقت ارتكاب الجريمة.

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