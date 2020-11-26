إخماد حريق شب في مشغل خياطة بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

تمكنت فرق الإطفاء بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان من إخماد حريق شب في مشغل خياطة، من دون تسجيل إصابات بشرية، عصر اليوم.

وأفاد العميد محمد علي جميرا مدير إدارة المراكز إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد عن وجود حريق في مشغل خياطة بمنطقة الصناعية الجديدة، وعلى ضوء البلاغ تحركت فرق الإطفاء والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث حيث تبين أن الحادث عبارة عن احتراق في مشغل الخياطة والملابس وآلات الخياطة.

مشيراً أن الفرق تعاملت مع الحادث وسيطرت عليه في وقت قياسي للحيلولة دون انتقال النيران إلى الأماكن المجاورة للمشغل.

وناشد جميرا المواطنين والمقيمين التطبيق الأمثل لاشتراطات الوقاية والسلامة، وذلك للحد من وقوع الحوادث.

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