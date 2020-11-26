شرطة رأس الخيمة تنقذ آسيوياً تعرض لإصابة أثناء تسلقه الجبال

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن طاقم البحث والانقاذ بقسم جناح جو شرطة رأس الخيمة، من إنقاذ آسيوياً في عقده الثالث، تعرض لإصابة أثناء تسلقه الجبال بمنطقة رعلة اليعاقبة.

وأوضح العقيد طيّار سعيد اليمّاحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أنه فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، هرع طاقم البحث والانقاذ عبر مروحية قسم جناح جو شرطة رأس الخيمة، إلى موقع البلاغ، وتم مسح المنطقة، وخلال 20 دقيقة من المسح تم التوصل إلى المُصاب، وقد تعرض لكسر في قدمه أثناء تسلقه مرتفع جبلي، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية، والدعم اللازم له وإنقاذه، كما تم نقله إلى مستشفى صقر برأس الخيمة، لتلقي العلاج، والاطمئنان عليه، والتأكد من استقرار حالته الصحية.

ومن جانبه، ناشد العقيد طيّار اليمّاحي، أفراد الجمهور من سُكان الإمارة، وزوّارها، والسُيّاح، بتجنب أرتياد المناطق الجبلية شديدة الوعورة عند ممارسة رياضة تسلق الجبال والمرتفعات، والتزام المناطق الجبلية القريبة والواضحة المعالم، والأقرب إلى الطرقات العامة، حتى يتم الوصول إليها على وجه من السرعة، دعماً وتعزيزاً لمؤشر زمن سرعة الاستجابة، عند ورود البلاغات، ومؤشر الشعور بالأمن والأمان.

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