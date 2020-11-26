الإطاحة بعصابة «الاحتيال الهاتفي» في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من ضبط تشكيل عصابي من 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية يمارسون الاحتيال الهاتفي كوسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بمجموع مبالغ تزيد على مليونين و800 ألف درهم.

وحول تفاصيل القضية، صرح المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان بورود بلاغ من سيدة من الجنسية الآسيوية يفيد بتعرضها للاحتيال عبر الهاتف، حيث قام أحد الأشخاص بالتواصل معها عبر الهاتف وطلب منها تحديث بياناتها البنكية، وبعد أن زودته ببيناتها البنكية قام بسحب مبلغ 10 آلاف درهم من رصيد حسابها.

وعليه باشر رجال التحريات من شرطة عجمان البحث والتحري لضبط المتهمين، وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم التوصل لتشكيل عصابي وداهم رجال التحريات الشقة التي اتخذوها مقراً لقيامهم بعمليات الاحتيال في أحد الأبراج السكنية بمنطقة النعيمية بعجمان، وتم ضبط رجلين وامرأة جميعهم من الجنسية الآسيوية، وتحريز 21 هاتفاً متحركاً وأجهزة لوحية ولابتوب، إضافة إلى بطاقات بنكية بأشخاص أسماء آخرين استخدمت في عملية الاحتيال، ومبالغ مالية ومصاغ ذهبي تم شراؤه من المبالغ المستولى عليها.

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