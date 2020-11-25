3 سنوات حبساً لإفريقيين بتهمة الخطف والتعذيب

المصدر: دبي - رامي عايش

أقرت المحكمة الجزائية في دبي، اليوم، عقوبة الحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة لإفريقيين خطفا بالحيلة والخداع ثالثاً من منزله، وأدخلاه عنوة إلى المركبة التي كانت بحوزتهما، وتوجها به إلى إمارة ثانية، حيث عذباه بالضرب والكي بسيجارة أثناء استجوابه عن معلومات تتعلق بخلافات بين شقيق أحدهما، وبين عائلة المجني عليه في مسقط رؤوسهم.

وتعمد الخاطفان تصوير المجني عليه وإرسال مقطع التسجيل إلى أقاربه في موطنهم الأم يُظهر عملية احتجازه وتعذيبه.

وتفيد التحقيقات النيابية أن المدانين اختارا خطف المجني عليه بعد تلقي أحدهما تهديداً من موطنه حول نية أقارب "الأخير" قتل أخيه نتيجة الخلافات الدائرة بين الطرفين، وعليه خطفاه وعذباه كتهديد مضاد.

وبينت التحقيقات أن صاحب العلاقة تواصل مع المدان الثاني وآخر هارب، من أجل مساعدته على تنفيذ مخططه الإجرامي.

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