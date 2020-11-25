براءة فتاة من التسبب بوفاة شاب "بجرعة زائدة"

المصدر: دبي-رامي عايش

برأت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم، فتاة خليجية من تهمة " تسهيل تعاطي مادتين مخدرتين ومؤثرات عقلية" إلى شاب توفي بجرعة زائدة من هذه السموم بينما كان برفقتها في احد الفنادق، ما أدى إلى وفاته.

وكانت النيابة العامة احالت الفتاة البالغة من العمر 30 عاما الى المحكمة في الخامس عشر من الشهر الحالي، عن التهمة الموصوفة، حيث وردت معلومات الى غرفة عمليات شرطة الامارة حول وجود وفاة في احد الفنادف، ولدى الانتقال الى مكان البلاغ، شوهدت الفتاة وبرفقتها "المتهم الثاني" المتوفى، و عثر هناك على حقنة مشتبه باستخدامها في التعاطي.

وبين التقرير الجنائي احتواء جسم الفتاة بعد فحص عينة منها على ذات "السموم " التي تناولها المتوفى.

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