معاقبة خادمة هددت مخدومتها بالقتل واعتدت على خصوصية العائلة

المصدر: دبي - رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية بدبي اليوم، خادمة إفريقية بالحبس 6 شهور والإبعاد عن الدولة لإدانتها بتهديد مخدومتها الخليجية بالقتل، ثم الانتحار إذا لم ترجع لها هاتفها النقال الذي اشترته "الأخيرة" لها عندما باشرت العمل لديها قبل نحو سنة ونصف السنة من تاريخ الواقعة.

كما أدينت الخادمة عن "تمكين صديق صديقتها من دخول منزل المجني عليها، فضلاً عن الاعتداء على خصوصية الأخيرة بتصوير أفراد أسرتها ومنزلها وإرسال الصور إلى أشخاص غرباء عبر "واتساب".



وأظهرت التحقيقات الواردة في أمر الإحالة، أن الخادمة توجهت إلى مطبخ منزل المخدومة، وتناولت سكينا هددتها بها بعد رفضها إعادة الهاتف إليها.

أقوال المجني عليها



واشارت المخدومة وهي موظفة خليجية في نهاية عقدها الرابع، خلال الادلاء بأقوالها للنيابة، إلى أنها طلبت من المتهمة في يوم الواقعة تسليمها هاتفها النقال الذي اشترته لها عندما باشرت العمل لديها قبل عام ونصف العام، غير أن الاخيرة أخبرتها بأنه ليس معها، ولما فتشتها، وجدته مخبأً في ملابسها، فأخذته، وهو ما أثار غضبها قبل ان تتوجه مباشرة إلى المطبخ وتحضر سكيناً وتهددها بقتلها ثم قتل نفسها إذا لم ترجعه لها.

وأضافت المجني عليها أنه لدى استعراض محتويات هاتف الخادمة بعد نقلها إلى مركز الشرطة، وحصولها على كلمة السر منها، تبين لها قيام الأخيرة بتصوير أبنائها وأرجاء المنزل دون علمها، وإرسال الصور عبر واتساب إلى أشخاص آخرين، إضافة إلى سماحها بدخول صديق صديقتها إلى المنزل دون علمها أيضا.

تقرير الشرطة

وكشف تقرير لشرطة دبي احتواء هاتف المتهمة على مقاطع مسجلة لحفلات زواج و أعياد ميلاد من داخل المنزل، بالإضافة إلى صور أخرى لأبناء المجني عليها، وصورة مع رجل أقرت بأنه صديق صديقتها.

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