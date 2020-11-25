القبض على عربي حاول ابتزاز أشخاص على «التواصل»

المصدر: (أم القيوين – البيان)

ألقت شرطة أم القيوين القبض على شخص من الجنسية العربية استغل مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاً خاصاً بالمحادثات في ابتزاز أشخاص وتهديدهم، محاولاً أن يخفي حقيقته باستخدامه حسابات وأرقام هاتفية من خارج الدولة.

وأوضح المقدم مروان راشد محمد، رئيس قسم الجريمة المنظمة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أن شخصاً من الجنسية العربية في العقد الثاني من عمره تعرض للتهديد بالقتل والابتزاز من قبل شخص مجهول الهوية، حيث حاول الجاني أن يخفي هويته من خلال استخدام حسابات وهمية على الشبكة العنكبوتية وأرقام هواتف تعود لشركات مزودة لها من خارج الدولة لينفذ مآربه الدنيئة في ابتزاز الآخرين.

وأضاف المقدم مروان، وعلى إثر هذه المعلومات، تم تشكيل فريق من المباحث الإلكترونية، والذي تمكن بسرعة قياسية من تحديد هوية الشخص ومحل إقامته، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم إلقاء القبض على المتهم في مقر سكنه وضبط الأجهزة المستخدمة في تنفيذ محاولاته الإجرامية.

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