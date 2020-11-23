دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بمنزل في حتا

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق في منزل بمنطقة حتا خلال وقت قياسي دون تسجيل أي إصابات.

وأفاد الدفاع المدني في دبي لـ«البيان» أنه ورد بلاغ من أحد الأشخاص الساعة 5:37 دقيقة مساء اليوم يفيد بوجود حريق في منزل بمنطقة حتا مقابل المستشفى، وعليه تم إبلاغ مركز حتا وخلال 7 دقائق وصلت الفرقة، وتبين أن الحادث متوسط في كيبل كهرباء كبير خارج المنزل ويوجد فيه أسطوانات غاز.

وأشار الدفاع المدني في دبي إلى أنه تمت السيطرة على الحريق تماماً في الساعة 5:50 دقيقة، حيث وردت إشارة من قائد الحادث، يفيد بأن الحادث تحت السيطرة، وتمت عمليات التبريد الساعة 6:14 دقيقة مساء، وتم تحويل موقع الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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