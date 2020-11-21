فيديو..اندلاع حريق بمستودع قطع غيار للسيارات في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

تتعامل فرق الدفاع المدني حالياً بالشارقة مع حريق اندلع في أحد المستودعات لقطع غيار السيارات بالصناعية ( 6 ) ، حيث أفاد مصدر مسؤول بالإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة عن ورود بلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني عند الرابعة و6 دقائق يفيد بوجود حادث حريق في مستودع لقطع السيارات بالمنطقة الصناعية السادسة وعلى الفور تم تحريك آليات الدفاع المدني لإطفاء الحريق وللحيلولة دون انتشاره الى المستودعات المجاورة .

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