للحد من جرائم السرقة بالحيلة.. شرطة الشارقة تطلق حملة "الحذر واجب"

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة صباح أمس، حملة توعوية إلكترونية، تحت شعار «الحذر واجب»، بهدف الحد من الظواهر السلبية، وتوعية أفراد الجمهور باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتهم الخاصة، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن، والأمان لأفراد المجتمع.

وأفاد العقيد عمر سلطان بالزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن حملة "الحذر واجب" والتي تم إطلاقها إلكترونياً، تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني بين كافة أفراد المجتمع، من خلال توعيتهم بعدم الوقوع فريسة سهلة جراء الحيل التي يلجأ إليها بعض محترفي السرقات، والتي تتمثل في أشكال عدة كالبصق أو العطس على الملابس، أو التظاهر بإرشادك إلى وجود خلل ما في المركبة، وغيرها من الحيل الأخرى.

ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أفراد الجمهور إلى عدم الانسياق وراء تلك الحيل لحمايتهم من التعرض لجرائم سرقة المركبة أو محتوياتها، مشدداً على ضرورة الانتباه إلى إحكام إغلاق مركباتهم وعدم التهاون بتركها مفتوحة، أو في حالة تشغيل ولو لدقائق معدودة، وعدم إيقاف المركبة في أماكن مظلمة بعيدة عن الأنظار، والحرص على عدم ترك المقتنيات الثمينة مكشوفة داخل المركبة، وفي حال تعرضها للسرقة يرجى تجنب العبث بمحتوياتها حتى وصول رجال الشرطة، وعدم التردد في الإبلاغ على الرقم (999) عن كل ما يثير الانتباه، والشك.

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