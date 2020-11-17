شرطة الرياض تقبض على مواطنين قاما عمداً بحرق 5 مركبات تأجير

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت شرطة العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الاثنين، من تحديد هوية شخصين قاما بإضرام النار، بعدد من مركبات التأجير، ما نتج عنه احتراق 5 مركبات بتاريخ 23/3/1442 ه.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن التحقيقات الأمنية أثبتت أن الحريق كان متعمدًا.

وأشار المتحدث إلى أن المتهمين هما مواطنان سعوديان في العقد الثالث من عمرهما.

وأبان أنه تم القبض على أحدهما وإيقافه، كما تتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تواصل تحرياتها للتوصل إلى المتهم الثاني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز