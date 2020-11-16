خادمة تسرق مجوهرات وساعة ثمينة مخدومتها

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم خادمة آسيوية بتهمة سرقة ساعة ثمينة ومجوهرات تقدر قيمتها بنحو 80 ألف درهم، تعود لمخدومتها الخليجية.

وبينت النيابة في أمر الإحالة أن الخادمة سرقت ساعة "رولكس ألماس"، و 5 أساور و 3 عقود ذهبية، وخاتما ألماسيا.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة، أن المتهمة سرقت المنقولات المذكورة من مركبتها عندما كانت تنظفها، وهو ما اعترفت به أمام الشرطة في محضر الضبط بعد الإبلاغ عنها، مشيرة إلى ضبط تلك المسروقات بحوزتها بعد استجوابها.

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