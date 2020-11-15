إصابة 5 أشخاص في حريق بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أصيب 5 أشخاص من عائلة آسيوية واحدة باختناق في حريق اندلع في إحدى الشقق بمنطقة البطينة في الشارقة، حيث تم نقلهم بواسطة الاسعاف الوطني إلى أحد المستشفيات بالإمارة لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر مسئول بإدارة الدفاع المدني في الشارقة أنه ورد بلاغ إلى غرفة العلميات عند الحادية وعشرة دقائق من صباح اليوم "الأحد" يفيد باندلاع حريق في إحدى الشقق بمنطقةالبطينة وعلى أثره تم تحريك فرق الدفاع المدني من مركز الادارة ومركز سمنان وتم التعامل مع الحادث، وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق واطفائه للحيلولة دون انتقاله للشقق الأخرى من البناية، وتم تسليم الحادث إلى الجهات المختصة في الإمارة لمعرفة ملابسات الحادث.

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