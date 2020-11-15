خادمة تهدد مخدومتها بالقتل بعدما أخذت هاتفها

المصدر: دبي-رامي عايش

اعترضت خادمة أفريقية على تصرف مخدومتها التي استرجعت الهاتف النقال الذي اشترته لها عندما باشرت العمل لديها قبل نحو سنة ونصف السنة من تاريخ الواقعة، وهددتها بالقتل والانتحار إذا لم تُعِده إليها.

وقالت النيابة العامة في أمر إحالة الخادمة إلى المحكمة الجزائية اليوم، إن المذكورة توجهت إلى مطبخ منزل المخدومة، وأخذت سكيناً وهددتها به بعد رفضها إعادة الهاتف إليها. مشيرة إلى أنها ارتكبت جرائم أخرى غير التهديد بالقتل، وهي "تمكين صديق صديقتها من دخول منزل المجني عليها، فضلاً عن الاعتداء على خصوصية الأخيرة بتصوير أفراد أسرتها ومنزلها وإرسال الصور إلى أشخاص غرباء عبر "واتساب".

أقوال المجني عليها

وأشارت المخدومة، وهي موظفة خليجية في نهاية عقدها الرابع، خلال الإدلاء بأقوالها للنيابة، إلى أنها طلبت من المتهمة في يوم الواقعة، تسليمها هاتفها النقال، الذي اشترته لها عندما باشرت العمل لديها قبل عام ونصف العام. غير أن الأخيرة أخبرتها بأنه ليس بحوزتها، ولما فتشتها، وجدته مخبأً في ملابسها، فأخذته، وهو ما أثار غضبها قبل أن تتوجه مباشرة إلى المطبخ وتحضر سكيناً وتهددها بقتلها ثم قتل نفسها إذا لم ترجعه إليها.

وأضافت المجني عليها، إنه لدى استعراض محتويات هاتف الخادمة بعد نقلها إلى مركز الشرطة، وحصولها على كلمة السر منها، تبين لها قيام الأخيرة بتصوير أبنائها وأرجاء المنزل دون علمها، وإرسال الصور عبر واتساب إلى أشخاص آخرين، إضافة إلى سماحها بدخول صديق صدقتها إلى المنزل دون علمها أيضا.

ولدى عرض الصور على تلك الخادمة أمام الشرطة، التزمت الصمت ولم ترد، في حين أنكرت المخدومة ما جاء في أقوال المتهمة، والتي قررت فيها الاعتداء عليها أثناء عملها لديها.

وكشف تقرير شرطة دبي احتواء هاتف المتهمة على مقاطع مسجلة لحفلات زواج وأعياد ميلاد من داخل المنزل، بالإضافة إلى صور أخرى لأبناء المجني عليها، وصورة مع رجل أقرت بأنه صديق صديقتها.

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