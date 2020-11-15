"نيابة دبي" تكشف عن وفاة خليجي بجرعة مخدرات زائدة

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي اليوم عن وفاة شاب خليجي بجرعة زائدة من المخدرات والمؤثرات العقلية التي حصل عليها من فتاة من موطنه تواجه تهمة "تسهيل تعاطي مادتين مخدرتين ومؤثرات عقلية" للمتوفى.

وذكرت شرطة دبي في ملف التحقيق في هذه القضية، ان معلومات وردت الى غرفة العمليات حول وجود وفاة في احد الفنادف ، ولدى الانتقال الى مكان البلاغ، شوهدت المتهمة وبرفقتها "المتهم الثاني" المتوفى، و عثر هناك على حقنة مشتبه باستخدامها في التعاطي.

وتواجه المتهمة البالغة من العمر 30 عاما، تهمة اخرى في قضية منفصلة، وهي تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وفق ما اثبته تقرير الادلة الجنائي لدى ظهور نتيجة عينة الفحص من المتهمة .

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