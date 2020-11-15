دفاع مدني دبي يسيطر على حريق مستودعين في راس الخور دون إصابات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق في مستودعين بمنطقة راس الخور الصناعية 2 تابعة لشركة سيراج كو للألمنيوم دون إصابات.

وتفصيلا أفاد مصدر في الدفاع المدني بدبي أنه ورد بلاغ في الساعة 11:34 من صباح اليوم الأحد عن اندلاع حريق في مستودعين بمنطقة راس الخور الصناعية2 في شركة سيراج كو للألمنيوم بالقرب من دوار علاء الدين.

وانطلقت على الفور فرقة إطفاء وإنقاذ (مركز الدفاع المدني في ند الشبا) وعند الوصول إلى موقع الحادث، خلال خمس دقائق تبين أن الحادث عبارة عن حريق في مستودعين، وعليه تم تحريك دعم من (مراكز الراشدية وبور سعيد والكرامة)، وفي الساعة 12:18 ظهرا تمكنت الفرق من السيطرة على الحادث دون إصابات حيث تسبب الحريق في انتشار الأدخنة الكثيفة لطبيعة المواد المحترقة، وسيتم تحويل موقع الحادث بعد انتهاء التبريد إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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