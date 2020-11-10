عقوبة دس المخدرات في الطعام أو الشراب قد تصل إلى المؤبد أو الإعدام

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن عقوبة دس المواد المخدرة في طعام أو شراب الغير دون علمه قد تصل إلى المؤبد أو الإعدام.

وقالت القيادة العامة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "المادة 45 من القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات تشير إلى أن عقوبة كل من دس المواد المخدرة في طعام أو شراب الغير دون علمه، وفقاً لنص المادة 45 مكرر بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016. وتكون العقوبة أما السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو لا تقل عن سبع سنوات أو السجن المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام".

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