النيابة العامة وشرطة دبي يطلقان مشروعاً لإدارة سير الدعوى الجزائية إلكترونياً 100%

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت النيابة العامة في دبي وشرطة دبي مشروع "الملف الذكي للدعوى الجزائية"، الهادف إلى إدارة عملية سير الدعوى الجزائية إلكترونياً 100% بين شرطة دبي والنيابة العامة، تحقيقاً لرؤية حكومة دبي في التحول الذكي، وتطبيقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

ويمر المشروع الذكي في 3 مراحل رئيسية وهي "التحول الإلكتروني لملف الدعوى الجزائية في النيابة العامة"، والتحول الإلكتروني لملف البلاغ في شرطة دبي وصولاً إلى المرحلة الثالثة والمتمثلة في الربط الشبكي المتكامل بين الطرفين، وأتمتة جميع إجراءات ملف الدعوى الجزائية بنسبة 100%.

أطلقت النيابة العامة في #دبي وشرطة دبي مشروع "الملف الذكي للدعوى الجزائية"، الهادف إلى إدارة عملية سير الدعوى الجزائية إلكترونياً 100% بين شرطة دبي والنيابة العامة، تحقيقاً لرؤية حكومة دبي في التحول الذكي، وتطبيقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.@DubaiPoliceHQ @DubaiPP pic.twitter.com/UK4s7noldk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 7, 2020

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