"صفر" حوادث مرورية خلال عطلة المولد النبوي بالمنطقة الشرقية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

شهدت المنطقة الشرقية زحاماً شديداً خلال عطلة المولد النبوي، تركزت بشكل خاص في مدينة خورفكان وطرقها الداخلية والخارجية، ومختلف الأماكن السياحية في مدن المنطقة الشرقية.

وقد سجلت الحوادث المرورية بالمنطقة الشرقية خلال عطلة المولد النبوي في الفترة من 29/10/2020 حتى 31/10/2020 (صفر) حوادث دون إصابات، وأكد العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أنه تم وضع خطة مرورية محكمة، نظراً لكثافة المركبات وتواجد عدد كبير من زوار المنطقة الشرقية لزيارة الأماكن السياحية، التي قام بافتتاحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤخراً، حيث تم زيادة عدد الدوريات المرورية، وتمركزها بالمناطق التي تشهد ازدحاماً مرورياً.

كثافة

وأوضح العقيد الكي، أنه رغم كثافة الحركة المرورية في الشوارع والطرق الداخلية والخارجية والتواجد الكبير للزائرين في المواقع السياحية المختلفة بالمنطقة الشرقية، إلا أن التواجد المروري المكثف ووعي الجمهور بإجراءات السلامة المرورية أسهم إلى حد كبير في عدم تسجيل حوادث خلال عطلة المولد النبوي.

وبيّن أن إدارة شرطة المنطقة الشرقية ممثلة بقسم المرور والدوريات، ومركز شرطة خورفكان الشامل، اتخذت كافة الإجراءات وفق الخطة المعدة لتأمين السلامة المرورية، وتسهيل حركة السير أمام الزوار، مثمناً تعاون الجمهور مع رجال المرور والأمن، مما كان له دوره الكبير في بلوغ (صفر) حوادث دون إصابات، مشيراً إلى الجهود التي بذلها رجال المرور والأقسام المساندة له، وأثرها في سير الحركة المرورية بكل سهولة وانسيابية.

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