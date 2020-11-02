عصابة تعتدي على حارس مستودع وتسرق أسلاك كهربائية

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم، عصابة لصوص آسيوية تضم 9 أشخاص يعملون في مهن مختلفة، بتهمة السطو فجرا على مستودع شركة مقاولات، والاعتداء على حارسه، وتكبيله وتكميمه بشريط لاصق، وسرقة محفظته وهاتفه، قبل الانتقال إلى المستودع، وسرقة أسلاك كهربائية تقدر قيمتها بألفي درهم".

وبينت التحقيقات في هذه القضية أن المتهمين اجتمعوا من أكثر من إمارة لتنفيذ الجريمة، وتوجهوا فجرا إلى مسرح الجريمة وهو موقع تحت الإنشاء، واعتدوا على حارسه الذي ظل مقيدا ومحتجزا بمفرده عدة ساعات حتى حضر زميله في الصباح وخلصه من التكبيل والتكميم، واكتشف اختفاء لفات أسلاك كهربائية من المكان، وعليه سارع إلى إبلاغ الشرطة.

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