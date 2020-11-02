خادمة تسرق يومياً من حقيبة مخدومتها 500 إلى ألف درهم

المصدر: دبي - رامي عايش

رفعت النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم، لائحة اتهام بحق خادمة آسيوية تتعلق بسرقتها نحو 180 ألف درهم نقوداً ومجوهراتٍ من منزل مخدومتها الخليجية.

وأفادت المجني عليها وهي ربة بيت ستينية، أمام النيابة العامة، بأنها لاحظت أكثر من مرة اختفاء مبالغ مالية وبعض المجوهرات من حقائبها اليدوية ومن درج الخزانة، وعليه قررت اختبار أمانة الخادمتين اللتين تعملان لديها في المنزل بوضع مبلغ 4 آلاف درهم في إحدى حقائبها التي تركتها في خزانتها، وكتبت على إحدى الأوراق النقدية تلك، رقم 4 كعلامة فارقة لها، وتبين لها فيما بعد اختفاء المبلغ المذكور، وهو ما أكد فرضية تورط الخادمتين أو إحداهما في هذه السرقة والسرقات السابقة.

وأضافت أنها استدعت الخادمتين، وسألتهما عن المبلغ المفقود، فانكرتا، إلا أن إحداهما وهي المتهمة في هذه القضية، اعترفت بعد نصف ساعة بأنها هي التي سرقت النقود من الحقيبة، وأحضرت لها 8 آلاف درهم، كان من بينها الورقة النقدية التي علمتها بالرقم 4، كما اعترفت لها بأنها كانت تسرق من حقيبتها 500 إلى ألف درهم يوميا، وأحيانا تسرق أكثر من مرة في اليوم، وأن مجموع ما سرقته من نقود من حقائبها بلغ 82 ألف درهم حولتها إلى موطنها عن طريق إحدى شركات الصرافة.

وأشارت المجني عليها إلى أنه بالتدقيق على مجوهراتها، تبين لها اختفاء بعض الأساور والسلاسل والخواتم بقيمة إجمالية 100 ألف درهم ،وأن الخادمة نفسها هي المتورطة بسرقتها، وإرسالها إلى موطنها عبر شركة شحن.

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