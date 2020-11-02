مدير يهتك عرض مخدومته بالإكراه وهي نائمة

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية اليوم مديرا آسيويا بتهمة هتك عرض خادمته بالإكراه، بعد الدخول إلى غرفتها صباحا وهي نائمة، بحجة إصلاح قفل الباب الذي كان مفتوحا وقت الواقعة.

وقالت النيابة إن المدير البالغ من العمر 36 عاما استغل عمل المجني عليها "الأفريقية" كخادمة له في منزله، وتوجه صباح يوم الواقعة إلى غرفتها التي لم تكن محكمة الإغلاق، بحجة استبدال القفل، ولما وجدها نائمة، استغل ذلك وهتك عرضها بالإكراه، قبل أن تغادر المنزل وتشتكيه إلى الشرطة.

وبحسب أقوال أحد أفراد الشرطة في التحقيقات، فإنه توجه إلى مكان البلاغ، ووجد المجني عليها تبكي خارج المنزل وأخبرته لدى الاستماع إلى أقوالها، بأن كفيلها دخل إلى غرفتها وهي نائمة، بحجة تغيير قفل الباب واعتدى عليها بالإكراه ثم غادر الغرفة وكأن شيئا لم يكن.

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