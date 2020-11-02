شرطة دبي: لا شبهة جنائية في وفاة رجل الأعمال سنديكا دوكولو

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي عدم وجود أي شبهة جنائية وراء وفاة رجل الأعمال، سنديكا دوكولو، 48 عاماً، غرقاً أثناء ممارسته رياضة الغوص الحُر شمالي جزيرة ديرة.

وأوضح اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي «أن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت في تاريخ الـ29 من شهر أكتوبر الماضي، بلاغاً يفيد بغرق شخص أثناء ممارسة رياضة الغوص بالقرب من جزيرة أم الحطب شمالي جزيرة ديرة، على بعد 7 أميال بحرية، وعليه تحركت فرق الإنقاذ البحري للبحث عن الشخص إلى أن تم العثور عليه متوفّى أثناء قيامه بعملية الغوص الحر المعروفة باسم «الحياري»، وهي طريقة الغوص من دون الاستعانة بأسطوانة غاز الأوكسجين».

وأشار اللواء المنصوري إلى أن شرطة دبي فتحت تحقيقاً حول ملابسات الوفاة واستمعت إلى أقوال أصدقاء المتوفى واطلعت على نتائج تقرير الطب الشرعي، والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود أي شبهة جنائية للوفاة.

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