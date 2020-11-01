شرطة الشارقة تركب 5 رادارات جديدة على طريق خورفكان لضبط السرعة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد المقدم محمد علاي النقبي مدير ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أنه تم تركيب 5 رادارات جديدة على شارع خورفكان لضبط السرعة ابتداء من منطقة شيص وحتى بداية خورفكان، والتي سوف يتم تفعيلها اعتبارا من الغد، وهي عبارة عن أجهزة ضبط حديثة تم تركيزها في المناطق الساخنة التي تستدعي ضبط السرعات على ذات الشارع من خلال السرعات المحددة باللوحات الإرشادية المنتشرة على طول الطريق، اضافة الى هامش 20 كيلومترا زيادة، وذلك لخفض السرعة ونسبة الحوادث المرورية، والذي حدثت فيه حوادث مرورية فيما قبل أدت الى اصابات، وذلك بسبب التجاوزات التي حدثت، حيث وردت العديد من الملاحظات من قبل الجمهور تفيد بذلك.

توجيهات

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من اذاعة الشارقة، والتي اكد خلالها أنه بناء على توجيهات القائد العام لشرطة الشارقة تم الاسراع في تركيب تلك الاجهزة الحديثة والتي تضبط من الاتجاهين، وسوف يتم تفعيل تلك الرادارات ابتداء من الغد، مبينا ان هناك اقبالا واسعا وزحاما على مدينة خورفكان سواء في الطرق الداخلية ام الخارجية، وذلك بعد افتتاح العديد من المشاريع السياحية بالمدينة مؤخرا، متمنيا من الجمهور الالتزام بالتعليمات المرورية وعدم مخالفتها من خلال عرقلة عملية السير بالوقوف على كتف الطريق أو الوقوف بشكل طارئ في الاماكن التي تسبب خطورة قبل وبعد الانفاق، اضافة الى الالتزام بالسرعات المقررة، حيث تم خلال الفترة الماضية رصد العديد من السرعات من قبل بعض السائقين، ما يعرض كافة مستخدمي الطريق الى الخطر، متمنيا من كافة المقيمين والزائرين للمدينة تعزيز المشاركة المجتمعية في نشر الثقافة والقيادة الآمنة للحد من السرعات الزائدة وبالتالي الحد من الحوادث المرورية.

جهازان

وقال ان كل رادار عبارة عن جهازين حديثين يضبط من الاتجاهين ذهابا وايابا، وتم تركيب كاميرات مراقبة امنية على تلك الأجهزة للتصوير على مدى 24 ساعة، كما سوف يتم تفعيل ضبط الشاحنات والمركبات الثقيلة من خلال رادارات لمنع عبورها، لأن الطريق غير مصرح بعبور الشاحنات من خلاله، مبينا ان هناك سرعتين على هذا الطريق، سرعة 80 كلم وسرعة الضبط 101، وفي بعض المواقع سرعة الشارع 100 كلم والضبط على 121 كلم، وذلك من مطقة شيص الى مدينة خورفكان، اضافة الى انه تم وضع كافة الارشادات المرورية من ناحية محددات السرعة على لوحات الشواخص والعلامات الارضية موضحة على الشارع قبل الرادار بمسافة كافية.

اجتماعات

واضاف أن هناك اجتماعات بشكل دوري مع الشركاء فيما يتعلق بأمن الطرق في حال أنها تتطلب وجود أجهزة ضبط من عدمه، مبينا ان طريق كلباء كان من ضمن الدراسة مع هيئة الطرق بالإمارة، كما أنه فيما يتعلق بطريق سهيلة، فتم زيارة الموقع وبالتالي رفع سرعة الشارع من 80 كلم الى 100 كلم، والضبط سوف يكون من 121 كلم اعتبارا من الغد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز