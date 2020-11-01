السائق عمره 13 عاماً.. وفاة مواطن وإصابة آخرين في حادث مروري برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

توفي مواطن في الثانية عشرة من عمره وأصيب اثنان آخران يبلغان 13 عاما و11 عاما بإصابات بليغة وبسيطة على التوالي في حادث انحراف وتدهور مركبة يقودها الطفل البالغ من العمر 13 عاما الذي لا يحمل رخصة قيادة مساء يوم الخميس الماضي في منطقة الغيل برأس الخيمة.

وأوضح العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس، يفيد بانحراف وتدهور مركبة على شارع غير معبد وغير مضاء في منطقة الغيل الواقعة ضمن حزام المناطق الجنوبية في رأس الخيمة أسفر عن وقوع وفاة المواطن.

وأشار إلى أن دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف الوطني هرعت على الفور إلى موقع الحادث وتبين تدهور المركبة التي كان يقودها أحد الأطفال الثلاثة بعد انحرافها بشكل مفاجئ عن مسارها مما نتج عنه وفاة طفل يبلغ 12 عاما وإصابة السائق بإصابات بلغيه والطفل الثالث بإصابات طفيفة فضلا عن تعرض المركبة لأضرار مادية جسيمة ، مضيفا أنه تم على الفور نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى الذيد الحكومي التابع لإمارة الشارقة حيث تم إدخال السائق لوحدة العناية الفائقة بينما تم تقديم العلاج المناسب للمصاب الآخر الذي غادر المستشفى وتم تسليم جثمان المتوفي لذويه لإقامة مراسم الدفن عليه حسب الأصول المتبعة .

وشدد مدير عام العمليات المركزية على ضرورة قيام أولياء الأمور بمسؤولياتهم تجاه أبناهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبات قبل الحصول على رخص السياقة التي تؤهلهم للتعامل الجيد مع المركبة والإلمام بفنون وأسس قيادتها منعا لتكرار وقوع مثل هذه الحوادث المرورية المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء.

وأوضح الحميدي أنه يتوجب على أولياء الأمور متابعة أبنائهم والحرص على سلامتهم وحياتهم من مخاطر الحوادث المرورية التي تمثل خطرا حقيقيا يتربص بهم إضافة إلى كون قيادة المركبة بدون الحصول على رخصة يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة المرورية ويعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من عقوبات وإجراءات يتم توقيعها بحقه.

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