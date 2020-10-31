شرطة رأس الخيمة تضبط 369 دراجة مخالفة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية أن فرق ودوريات شرطة رأس الخيمة ضبطت 369 دراجة هوائية وكهربائية مخالفة خلال أسبوعين، وذلك لعدم التزام قائديها بقوانين السير والمرور، وإجراءات السلامة المتبعة، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح العميد الحميدي إن الحملات التفتيشية التي تنفذها الفرق الميدانية في مناطق الإمارة، تأتي بناء على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بتكثيف الحملات المرورية على مستخدمي الدراجات الهوائية المخالفة لقانون السير والمرور، والتي تشوه المنظر العام للإمارة، مؤكداً حرص شرطة رأس الخيمة على حماية أرواح مستخدمي الطريق، وتعزيز الدور الأمني لشرطة رأس الخيمة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع.

وأضاف: إن مثل هذه الحملات تُسهم في تفادي وقوع حوادث الدهس، والحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، بسبب قيادة الدراجات الهوائية والكهربائية بصورة غير قانونية على الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك دون ارتداء العاكس الفسفوري والخوذة، مشيراً إلى أن هنالك بعضاً من مستخدمي الدراجات الهوائية، يسيرون عكس اتجاه حركة السير وعلى الأرصفة، ما يسبب حوادث مرورية، ويعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

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