إلزام مستشفى بدفع 200 ألف درهم تعويضاً عن خطأ طبي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

ألزمت محكمة استئناف أبوظبي مستشفى بدفع مبلغ قدره 200 ألف درهم لمريضة، نتيجة تسببها مع الطبيب المعالج التابع لها، في وقوع سلسلة أخطاء طبية، كادت أن تودي بحياة المريضة، متسببا لها بأضرار صحية أدخلتها العناية المركزة لمدة 6 أسابيع، فضلاً عن فشل كلوي مؤقت خضعت على إثرة لعملية غسل كلى.

وتفصيلاً، فقد أقامت الشاكية (المريضة) دعوى قضائية ضد المستشفى تطالب فيها ندب خبير طبي للوقوف على ما كان من أخطاء طبية حال تشخيص ومعالجة حالتها، بمعرفة الطبيب التابع لتلك المشفى وبيان ما لحقها من ضرر جراء ذلك، مع الزام المستشفى بدفع مبلغ قدرة 500 ألف درهم كتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

وقررت المحكمة ندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لفحص الشاكية، وما اتخذ حيالها من إجراءات ومعالجات طبية وإنتهت لنتيجة مؤداها خطأ الطبيبة المعالجة في تشخيص وعلاج ومتابعة حالة الشاكي، مما عرضها لصدمة كان من الممكن أن تؤدى بحياتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز