3 سنوات سجناً لنزيل عطل جهاز إنذار الحريق لانزعاجه منه

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، خلال جلستها التي عقدت أمس، برئاسة القاضي سامح شاكر، بالسجن 3 سنوات لنزيل بالمؤسسة العقابية في رأس الخيمة، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، لاتهامه بنزع وإتلاف جهاز إنذار الحريق داخل المؤسسة، وذلك بسبب انزعاجه، على حد وصفه، من الصوت الذي يصدره الجهاز.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهم تهم إتلاف جهاز إنذار الحريق، ما قد يعرض المؤسسة والنزلاء للخطر في حال اندلاع حريق، حيث أنكر المتهم، الذي يقضي فترة عقوبته على ذمة قضية أخرى، التهم خلال مراحل التحقيق الأولية، قبل أن يعاود الاعتراف بتلك التهم، بعد مواجهته بتسجيلات كاميرات المراقبة في المؤسسة، وشهادة شاهد الإثبات، الذي أكد قيام المتهم بتحريك الطاولات للوصول إلى جهاز الإنذار، ونزعه من موقعه.

وفي إطار آخر، قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، على موظف بإحدى الهيئات الحكومية، بالحبس سنة، وغرامة 5 آلاف درهم، والإبعاد عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة، لاتهامه في قضية سرقة كابل كهربائي مخصص لتشغيل مضخات مياه، وبيعه لحسابه الخاص، مستغلاً بذلك إحدى مركبات الهيئة.

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