شرطة دبي تعيد 1.4 مليون لصاحبها خلال 24 ساعة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكن فريق البحث الجنائي في مركز شرطة نايف من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص استولوا على مليون و400 ألف درهم من أحد الأشخاص عن طريق الحيلة وانتحال صفة رجال الشرطة، وتم إرجاع المبلغ لصاحبه قبل مرور 24 ساعة على البلاغ.وتفصيلاً أفاد العميد الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف لـ«البيان»، أنه ورد بلاغ من أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية يفيد بتعرضه لسرقة مليون و400 ألف كانت بحوزته وكان ينوي تحويلها إلا أن 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال الأمن اعترضوا طريقه وأوهموه أنهم من رجال الشرطة واصطحبوه إلى منطقة صحراوية وقاموا بالاستيلاء على المبلغ وهاتفه.

وأشار العميد تهلك إلى أنه تم أخذ إفادة المبلغ ومنها مكان استيقافه ومواصفات الأشخاص، وبناء عليه تم تشكيل فريق عمل من المركز للتحرك بسرعة قبل التصرف في المبلغ، وبالفعل تم تحديد هوية اثنين منهم وتتبع الطريق الذي سلكوه عن طريق التقنيات الخاصة التي تستخدمها شرطة دبي وقبض على اثنين منهم خلال 7 ساعات في منطقة النهدة وبحوزتهما 265 ألف درهم، وتم استجوابهما والاستدلال على الاثنين الآخرين ومعرفة مكان تواجدهما، وألقي القبض عليهما وبحوزتهما باقي المبلغ قبل مرور 24 ساعة على البلاغ. ولفت العميد تهلك أنه بالتحقيق مع المتهمين تبين أن أحدهم كان على علم بحوزة المتهم للمبلغ، وأنه استعان بـ 3 من أصدقائه لإيهام الضحية أنهم من رجال الشرطة عبر مفاجأة الضحية في الصباح الباكر أثناء توجهه لتحويل المبلغ مستغلين أنه كان بمفرده، وقاموا باستئجار سيارتين لتنفيذ خطتهم التي تم إحباطها.

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