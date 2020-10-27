بالفيديو.. شرطة أبوظبي تدعو لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ وتحذر من المخالفة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة "درب السلامة" إلى أهمية الاستعداد الدائم لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والاسعاف والشرطة والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث من خلال إفساح الطريق لهذه المركبات وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلتها أو تأخيرها.

وأكدت أن مخالفة "عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية تبلغ قيمتها 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوما و6 نقاط مرورية.

وذكرت أن إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة يسهم في منع تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين وتسهيل عمل طواقم الإسعاف على نحو يسهم في علاج واسعاف المصابين في الزمن المحدد وضمان وصول سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق.

ودعت إلى ضرورة نشر ثقافة إعطاء أفضلية الطريق انطلاقا من أهمية احترام وترسيخ القيم والهوية الوطنية والتي تعطي صور حضارية للوطن.

وناشدت الجمهور بضرورة التعاون مع الشرطة عند وقوع الحوادث بعدم التجمهر، لتتمكن طواقم الإسعاف من تقديم خدماتها الإنسانية، حفاظاً على سلامة الجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز