دفاع مدني دبي يؤكد عدم تسجيل أي إصابات في حريق سوق المواشي بالقصيص

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد الدفاع المدني في دبي انه تم السيطرة على حريق نشب في قسم الأعلاف بسوق المواشي في القصيص مساء أمس دون تسجيل أي إصابات.

وأفاد الدفاع المدني في دبي انه ورد بلاغ الساعة 09:49 مساء أمس عن نشوب حريق في قسم الأعلاف بسوق المواشي في منطقة القصيص، وكانت طبيعة المواد المحترقة عبارة عن (أكداس) أعلاف يابسة سريعة الاشتعال وتم السيطرة على الحريق في الساعة 11:16 مساء أمس ولم يتم تسجيل أي إصابات، وشاركت فرق الدفاع المدني من مراكز (القصيص) و(بورسعيد) و(الراشدية) في مكافحة الحريق، وتم تحويل موقع الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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