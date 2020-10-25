وفد من شرطة الشارقة يعود طفلاً في المستشفى سقط من شرفة منزله

المصدر: الشارقة - البيان

قام وفد من مركز شرطة البحيرة الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة المقدم عبدالله سالم النقبي رئيس المركز، والمقدم سعيد الشامسي، مدير البحث الجنائي بالمركز، بمعاودة طفل من الجنسية العربية يبلغ من العمر "4" سنوات، للاطمئنان على صحته، وذلك بعد سقوطه من علو بمقر سكنه.

وقدم رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل التهنئة للطفل وأفراد أسرته على سلامته بعد أن سقط من الطابق الأول بالبناية التي تقطنها أسرة الطفل بمنطقة اختصاص المركز.

وأشار المقدم النقبي، إلى تلقى المركز لبلاغ قبل خمسة أيام يفيد بسقوط طفل من علو، حيث قامت دوريات الاختصاص بالمركز، والإسعاف الوطني بالتحرك على الفور إلى مكان الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية له أثناء نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ومتابعة حالته الصحية حتى تماثله للشفاء، مؤكداً على دور الشرطة التكاملي مع كافة أفراد المجتمع.

سرعة

من جانبه قدم والد الطفل شكره وتقديره لشرطة الشارقة، على تعاملهم مع حادث ابنه بالسرعة المطلوبة، مما كان له أثر بالغ في إنقاذ حياته، ومتابعتهم لحالته الصحية باستمرار.

وبدورها تدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع وأولياء الأمور، إلى ضرورة متابعة ومراقبة أطفالهم ومعرفة أماكن تواجدهم داخل المنزل، خاصة في المباني المرتفعة، وذلك للحد من مخاطر سقوط الأطفال من شرفات ونوافذ البنايات والأبراج السكنية، خاصة في فترة اعتدال الطقس، كما نبهت إلى ضرورة إبعاد المقاعد أو الطاولات عن النوافذ أو الشرفات، حتى لا تكون أداة لصعود الأطفال عليها، وسقوطهم من الأماكن المرتفعة.

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