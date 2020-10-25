رفض دعوى استئنافية أقامها مريض ضد مستشفى

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

رفضت محكمة استئناف أبوظبي، دعوى استئنافية، أقامها مريض ضد أحد المستشفيات، اتهمها بالإهمال خلال إجراء جراحة لاستئصال الطحال، والتأخر في إعطائه العلاج عقب الجراحة، ما نتج عنه إصابته بالشلل النصفي. وفي التفاصيل: «أقام مريض دعوى قضائية على مستشفى، اتهمه فيها بالإهمال والتسبب في إصابته بالشلل النصفي، وجعله من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المعاناة والآلام، طالباً الحكم بعرضه على لجنة طبية لتوقيع الكشف عليه، لإثبات الإهمال الطبي الذي وقع عليه، وإصابته بأضرار لن تندمل بالتدخل الجراحي. وقضت محكمة أول درجة، بندب لجنة عليا للمسؤولية، حيث باشرت المأمورية المكلفة بها، وأودعت تقريرها ملف الدعوى، الذي انتهت فيه إلى عدم وجود خطأ طبي في علاج الشاكي.

ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى الشاكي «المريض»، وأقام الاستئناف، طالباً الحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وإلزام المستشفى بالتعويض المادي والأدبي المناسب، نتيجة ما أصابه من أضرار، جراء الخطأ الطبي الجسيم، واحتياطياً، إحالة الدعوى للجنة المسؤولية الطبية بأبوظبي. وعليه، قضت المحكمة برفض الدعوي، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

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