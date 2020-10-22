ضبط 30 كيلوغراما من الهيروين والميثامفاتين بحوزة تشكيل عصابي في دبي

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم تشكيلا عصابيا من 3 آسيويين بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بقصد ترويجها على المتعاطين، بالاشتراك مع رئيس التشكيل المقيم في موطنهم.

وبينت النيابة أن المتهمين وهم نجار وعاطل عن العمل ومندوب مبيعات في العشرينيات والثلاثينيات من اعمارهم، حازوا أكثر من 20 كيلو غراما من مادة الميثامفاتين المخدرة، وقرابة 11 كيلو هيروين، كانت مخبأة داخل لفافات بلاستيكية ارسلها لهم رئيس التشكيل داخل حاوية تسلمها المصدر السري للشرطة ووضعها في مستودع في منطقة صناعية ليحضر المتهمون الثلاثة ويستخرجوها من بين البضائع التي كانت مشحونة في الحاوية، وتوزيعها على المتعاطين.

مصدر الشرطة

وبحسب التحقيقات النيابية فإن معلومات وردت إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، تفيد بطلب رئيس التشكيل العصابي المقيم في موطنه من مصدر الشرطة تخليص حاوية سيرسلها إلى دبي وفي داخلها كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية مخبأة أسفل الحاوية، لإيداعها في مخزن في إحدى المناطق الصناعية في الإمارة، وفتحها من قبل المتهمين واستخراج السموم الموصوفة منها وترويجها.

وأضافت التحقيقات اأن الشرطة سلكت الطرق القانونية لضبط هؤلاء الاشخاص، حيث حضر اثنان منهم إلى المكان في يوليو الماضي، ودخلا إلى المستودع وخرجا بحقيبتين ومن ثم توجها إلى امارة ثانية، وتمت ملاحقتهما والقاء القبض عليهما متلبسيْن بتهمة الحيازة، ثم حضر المتهم الثالث بعد نحو ثلاثة أيام من واقعة الضبط الأولى وألقي القبض عليه في الامارة عينها بعد خروجه من المستودع ومعه حقيبة اخرى اخفى داخلها كمية أخرى من المخدرات.

اعتراف

وأفاد المتهمون الثلاثة لدى استجوابهم حول السموم التي وجدت في حوزتهم، بأنهم اتفقوا فيما بينهم على التعاون مع رئيس التشكيل العصابي مقابل مبلغ من المال بحجة صعوبة اوضاعهم المعيشية.

وأقر أحدهم بأنه سبق وأن تعاون مع رئيس العصابة، ووزع له مادة الكريستال في أكثر من 60 موقعا مقابل 20 درهما عن كل موقع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز