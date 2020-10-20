قضاء أبوظبي» تقبل قيد 9 خبراء وتطلع على 6 شكاوى

المصدر: أبوظبي - البيان

وافقت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي خلال اجتماعها على 9 طلبات للقيد بجداول الخبراء من مختلف التخصصات، كما اطلعت على 6 شكاوى ضد خبراء واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الدوري لشهر سبتمبر من العام الحالي في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وحضور كل من: المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار بو شعيب هجامي رئيس محكمة استئناف العين، يوسف حسن الحوسني مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، خميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، إضافة إلى الخبير الهندسي حارب حمد الكويتي والخبير الحسابي والمصرفي عبدالرحمن حسين السهلاوي.

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