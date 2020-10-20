«مدني الشارقة» يسيطر على حريق في «الصناعية 10»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

تمكنت قوة من الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حادث حريق في «سكراب» بالمنطقة الصناعية 10، وبه عدد من السيارات وإخماده دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكان بلاغ ورد لغرفة العمليات عند الساعة 04:23 صباح أمس يفيد بحدوث حريق في الصناعية الـ10، وفور تلقي البلاغ تحركت فرق الدفاع المدني بالشارقة، حيث تمكنت من إخماد الحريق دون حدوث أي خسائر بشرية، وساعدت سرعة الاستجابة من منع امتداد الحريق وتطوره إلى المناطق المجاورة، وتم تسليم الحادث إلى الجهات المختصة لمعرفة ملابساته.

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