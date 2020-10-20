جريمة وعبرة
تعرفت على شاب فتبخرت أحلامها وضاعت سنوات شقائها
نشرت النيابة العامة بدبي ضمن سلسلتها "جريمة وعبرة" في إنستغرام، قصة شابة تحولت حياتها الهادئة رأساً على عقب بعد تعرفها على شاب.
وفي التفاصيل، تبخرت الأحلام وابتعدت كل البعد عن الهدف الأسمى الذي تركت الفتاة لأجله والدتها وأختها الصغيرة في موطنهم وفي قريتهم الفقيرة النائية.
قررت ماريا أن تبتعد عن عائلتها من أجل أن تؤمّن لقمة العيش لهم وهي في بقعة جغرافية بعيدة عن المكان الذي اختارت أن تعمل فيه.... كانت غريبة عن لغتهم .. عن عاداتهم وعن دينهم، ولكنها دولة وجدت فيها الحب والسلام والاحترام المتبادل، أناسها يحترمون الزائرين والمقيمين من الجنسيات المختلفة، كما تسمح لها أن تمارس طقوسها الدينية بحرية دون منغصات. تعلمت ماريا الكثير رغم مشقة الفراق وصعوبة توفير المال، وتأقلمت مع عادات المجتمع وقوانينه فقد عملت ماريا في أحد الأندية الرياضية كعاملة نظافة ملتزمة ومتقنة لعملها ولمدة 3 سنوات، يقدرها الجميع على اخلاصها في العمل وكانت تحصل على زيادة مالية في كثير من المرات من إدارة النادي الرياضي.
مع مرور الزمن تعرفت على صديق من الجنسية الآسيوية ووقعت معه في خطأ فادح وتلك الحادثة هي التي أعمت بصيرتها عن الصواب فأنهت ما بدأته منذ سنوات. علمت صديقة ماريا التي تعمل معها في ذات المكان، بعلاقتها العاطفية مع أحد الأشخاص وهي حبلى في شهرها الخامس ولم يظهر عليها أثر الحمل بعد... جاءتها ماريا ذات مرة وهي في ارتباك شديد لتخبرها بحاجتها الملحة إلى دواء لإجهاض الجنين وتبحث عن مصادر لبيع مثل هذه الأدوية وبسرية تامة، فاستنكرت صديقتها ما قد تفعله ماريا بالجنين الذي صار ينمو ويتكور بداخلها،، فما كان منها إلا أن أبلغت مدربة الرياضة عن الأمر والتي أبلغت بدورها الجهات الأمنية.
وحين توصلت الجهات الأمنية لماريا التي اختفت ولم تعد لمقر عملها، كان الجنين قد أجهض بالفعل وقام بدفنه صديقها المتهم في بقعة صحراوية.