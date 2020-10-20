تعرفت على شاب فتبخرت أحلامها وضاعت سنوات شقائها

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت النيابة العامة بدبي ضمن سلسلتها "جريمة وعبرة" في إنستغرام، قصة شابة تحولت حياتها الهادئة رأساً على عقب بعد تعرفها على شاب.

وفي التفاصيل، تبخرت الأحلام وابتعدت كل البعد عن الهدف الأسمى الذي تركت الفتاة لأجله والدتها وأختها الصغيرة في موطنهم وفي قريتهم الفقيرة النائية.

قررت ماريا أن تبتعد عن عائلتها من أجل أن تؤمّن لقمة العيش لهم وهي في بقعة جغرافية بعيدة عن المكان الذي اختارت أن تعمل فيه.... كانت غريبة عن لغتهم .. عن عاداتهم وعن دينهم، ولكنها دولة وجدت فيها الحب والسلام والاحترام المتبادل، أناسها يحترمون الزائرين والمقيمين من الجنسيات المختلفة، كما تسمح لها أن تمارس طقوسها الدينية بحرية دون منغصات. تعلمت ماريا الكثير رغم مشقة الفراق وصعوبة توفير المال، وتأقلمت مع عادات المجتمع وقوانينه فقد عملت ماريا في أحد الأندية الرياضية كعاملة نظافة ملتزمة ومتقنة لعملها ولمدة 3 سنوات، يقدرها الجميع على اخلاصها في العمل وكانت تحصل على زيادة مالية في كثير من المرات من إدارة النادي الرياضي.

مع مرور الزمن تعرفت على صديق من الجنسية الآسيوية ووقعت معه في خطأ فادح وتلك الحادثة هي التي أعمت بصيرتها عن الصواب فأنهت ما بدأته منذ سنوات. علمت صديقة ماريا التي تعمل معها في ذات المكان، بعلاقتها العاطفية مع أحد الأشخاص وهي حبلى في شهرها الخامس ولم يظهر عليها أثر الحمل بعد... جاءتها ماريا ذات مرة وهي في ارتباك شديد لتخبرها بحاجتها الملحة إلى دواء لإجهاض الجنين وتبحث عن مصادر لبيع مثل هذه الأدوية وبسرية تامة، فاستنكرت صديقتها ما قد تفعله ماريا بالجنين الذي صار ينمو ويتكور بداخلها،، فما كان منها إلا أن أبلغت مدربة الرياضة عن الأمر والتي أبلغت بدورها الجهات الأمنية.

وحين توصلت الجهات الأمنية لماريا التي اختفت ولم تعد لمقر عملها، كان الجنين قد أجهض بالفعل وقام بدفنه صديقها المتهم في بقعة صحراوية.

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