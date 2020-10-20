نزيل ينزع جهاز إنذار الحريق بسبب الإزعاج

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

حددت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، خلال جلستها التي عقدت أمس، برئاسة القاضي سامح شاكر، يوم 28 أكتوبر الجاري للحكم على شاب من الجنسية العربية في قضية نزع جهاز إنذار الحريق داخل المؤسسة العقابية في رأس الخيمة، بسبب صوته والذي يسبب له الإزعاج وعدم القدرة على الراحة، بحسب وصف المتهم. وأنكر المتهم الذي يقضي فترة عقوبته خلال التحقيقات التهم المنسوبة إليه بنزع جهاز الإنذار من موقعه، وما ترتب عليه بتعريض المؤسسة والنزلاء للخطر في حال اندلاع الحريق، وإتلاف الممتلكات العامة، قبل أن يعاود الاعتراف بالتهم بعد مواجهته بتسجيلات كاميرات المراقبة، وشهادة شاهد الإثبات الذي أكد قيام المتهم بتحريك الطاولات للوصول إلى جهاز الإنذار ونزعه من موقعه.

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