مطلقة تطالب بنفقة 720 ألف درهم سنوياً

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد )

تقدمت مطلقة وأم حاضنة لـ 5 أطفال، بدعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام والد أطفالها بدفع مبلغ 720 ألف درهم سنوياً، بمعدل 60 ألف درهم شهرياً، كنفقة للأبناء وأجرة حاضنة وفيلا مع تأثيثها وسداد كافة الرسوم المرتبطة، وبدفع راتب خادمتين وسائق مع تكاليف استقدامهم. وأمام محكمة أبوظبي الابتدائية، قالت المحامية ربيعة عبد الرحمن، الحاضرة مع الأم، إن زوج موكلتها امتنع عن الإنفاق على أولاده بعد وقوع الطلاق، كما امتنع عن توفير مسكن لهم على الرغم من حاله الميسورة.

وبعد مداولات قضت المحكمة بإلزام الأب بأن يؤدي للأم نفقة شاملة لفترة سكن العدة والمتعة قدرها 20 ألف درهم، وبنفقة للمحضونين الـ 5 قدرها 6 آلاف درهم شهرياً، وبأن يؤدي للأم مبلغ 9 آلاف درهم مرة كل سنتين بدل استقدام خادمة، وأن يسدد راتبها الشهري، كما يلزم الأب بأن يؤدي للأم مبلغ 5 آلاف درهم شهرياً بدل مسكن حاضنة شاملة فواتير الإنترنت والماء والكهرباء، وبدفع 500 درهم شهرياً أجرة حاضنة.

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