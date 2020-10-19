الحكم في جريمة سرقة نفذها العقل المدبر من موطنه

المصدر: دبي - رامي عايش

أكدت المحكمة الجزائية في دبي تورط ثلاثة آسيويين باعتراض طريق بائع من جنسيتهم "61 عاماً" والاعتداء عليه بالضرب أمام مقر سكنه وسرقة 115 ألفاً و500 درهم، وشيكات متعددة ومستندات خاصة كانت داخل حقيبته التي استولوا عليها وقت الحادث.

وأصدرت المحكمة اليوم حكما بحبس المتورطين 6 شهور والإبعاد عن الدولة، وغرامة مالية قرها 117 ألف درهم.

وبينت النيابة أن المتورطين الثلاثة نفذوا جريمتهم بالاشتراك مع آخرين مجهولين، منهم العقل المدبر للجريمة المتواجد في موطنه. حيث سرقوا بالإكراه مع الهاربين حقيبة الأموال والشيكات التي تعود إلى شركة يعمل فيها المجني عليه.

وبحسب إفادة المجني عليه، فإن الاعتداء عليه وقع بينما كان يتواجد بالقرب من مقر سكنه في منطقة القصيص، حيث كان يحمل حقيبة وفي داخلها 1700 درهم عائدة له، و 115 ألفاً أخرى، حصَلها من زبائن الشركة التي يعمل فيها من أجل إيداعها في البنك في اليوم التالي، إضافة إلى شيك بقيمة 10 آلاف درهم ومستندات أخرى خاصة بجهة عمله. حيث باغته المتهمون من الخلف ودفعوه بقوة فاختل توازنه وسقط على الأرض.

وأضاف المجني عليه أن الجناة ثبتوه على الأرض بعد سقوطه، واعتدوا عليه بالضرب قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء على الحقيبة والهروب من المكان.

ودلت التحقيقات على أن أحد المتورطين تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد أصدقائه المتواجدين في موطنه، أبلغه فيه بوجود المجني عليه في دبي، وبأنه يحوز على مبلغ من المال. طالبا منه المشاركة في جريمة سرقته مقابل الحصول على نصيب من المال المسروق، فوافق وتواصل مع بقية المتهمين الذين نفذوا الجريمة.

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