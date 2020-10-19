حبس آسيوي تلصص بهاتفه على فتيات يقمن معه

المصدر: دبي - رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم، نادلا آسيويا بالحبس 3 شهور والإبعاد عن الدولة، لتورطه في هتك عرض 3 فتيات، بتصويرهن بهاتفه النقال أثناء تواجدهن في دورة المياه، وفي غرفهن، دون علمهن.

واستنادا إلى اللائحة، فإن النادل البالغ من العمر 27 عاما، يقيم في سكن مشترك بين الرجال والنساء، واستغل ذلك في تصوير الفتيات خلسة للتلصص عليهن وهتك عرضهن، حيث كان يضع هاتفه الجوال بعد تشغيل كاميرا التصوير في أماكن مختلفة في الشقة المذكورة منها سقف دورة المياه أو تحت أبوب الغرف.

وخلال التحقيقات النيابية، ذكرت إحدى الفتيات المجني عليهن، أنها شاهدت هاتفا نقالا موضوعا أسفل باب غرفتها بعد خروجها صباحا من دورة المياه للبس ملابس العمل داخل الغرفة، ولما تفقدته وجدته بوضعية تشغيل الكاميرا، وعثرت على مجموعة من الفيديوهات والصور للفتيات اللآتي يقمن في الشقة، دون معرفتهن.

ولفتت الفتاة إلى أن الجاني حضر وأخذ هاتفه النقال منها، وعندما واجهته اعترف بخطأه، واعتذر لها، علما أنه كان دائماً منطوياً على نفسه ولا يتحدث مع أحد في الشقة على حد وصف المبلغة التي استعانت بالشرطة لتقديمه للعدالة.

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