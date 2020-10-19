معاقبة طاقم بحري آسيوي نقل ديزلا بطريقة مخالفة

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم حكما بحبس قبطانين و7 بحارة من جنسية آسيوية مدة ستة شهور، والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء مدة العقوبة، وغرامة مالية، لثبوت تورطهم في نقل ديزل عبر وسائل النقل البحرية خلافاً للأنظمة الخاصة بذلك.

وبالعودة إلى حيثيات القضية، فإن الطاقم البحري نقل الديزل من "لنش" إلى خزانات سفينة بطريقة غير قانونية، وتعامل بمواد خطرة وهي المادة المذكورة بدون ترخيص من السلطات المختصة.

كما دانت المحكمة أحد القبطانين، و3 من البحارة بالدخول إلى الدولة من المنافذ غير المعتمدة ودون جواز سفر أو إذن دخول.

وبينت تحقيقات النيابة العامة أن الجهات البحرية المختصة داهمت مكان تواجد السفينة واللنش بعد اكتشاف واقعة نقل الديزل بطريقة خطرة و غير قانونية، إذ تمت مشاهدة الوسيلة البحرية الثانية أثناء تزودها بالديزل من قبل الوسيلة البحرية الأولى التي حاول أفراد طاقمها الفرار من المكان، غير أن القوة البحرية طاردتهم بواسطة الزورق الذي كانت تستقله، وألقت القبض عليهم بعد تمكنها من تعطيل محرك وسيلتهم.

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